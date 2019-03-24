الرياض ودبي بين أفضل 10 مدن في القدرة على تملّك السكن

ألقى التغير في الثقافات الإسكانية في #السعودية على مدار العقود الماضية بضغوط كبيرة على سوق الإسكان. من المتوقع أن تتفاقم مشكلة توافر الإسكان الميسر مع استمرار توجه الأشخاص صوب المدن للاستفادة من توافر الفرص الأكبر.

تغيير كبير شهدته دبي والرياض في الأعوام الخمسة الماضية، جعلهما بين أفضل 10 مدن من حيث القدرة على تملّك المساكن، وفق دراسة حديثة لـ "نايت فرانك".

الدراسة تأخذ في الاعتبار 3 عوامل أساسية، هي نسبة سعر المنزل إلى الدخل، والإيجار كنسبة من الدخل، ونمو السعر الحقيقي للمنازل مقارنةً بارتفاع دخل الفرد.

التغيير في الرياض ودبي بعد طفرة في المعروض خلال العامين الماضيين، أوقف موجة ارتفاع أسعار البيوت، والناجمة أساسا عن سرعة النمو السكاني.

وحين يتعلق الأمر بمدينة #الرياض، كانت منظومة #الإسكان الجديدة سببا رئيسيا لزيادة المعروض تمكن مئات آلاف المواطنين من التملك، إذ يشير تقرير نايت فرانك إلى أن السياسات الإسكانية الحكومية ساهمت في توفير 580 ألف منتج سكني وتمويلي في العامين الماضيين، يُضاف إليها 200 ألف منتج في 2019.

وقد ساهمت هذه الأرقام بالضغط على الأسعار وحفزت المواطنين على التملك لكن التحدي لا يزال قائما من حيث تلبية الطلب المتنامي.

وعالميا، وجدت الدراسة تباينا كبيرا بين أسعار المنزل والدخل، حيث كان متوسط نمو أسعار المنازل على مدى الخمس سنوات الماضية 24%، مقابل زيادة متوسط الدخل بنسبة 8% فقط خلال الفترة نفسها، بخلاف مدينتي نيويورك وموسكو حيث تجاوز ارتفاعُ الدخل، الزيادةَ في الأسعار، مما حسّن من مركز المدينتين على اللائحة.

أما سكان مدن مثل أمستردام وفانكوفر وأوكلاند، فكان سكانها الأقل حظا حيث شهدت أسعار المنازل ارتفاعًا مقارنة بنمو الدخل الحقيقي بنسب تراوحت بين 30 إلى 60%.