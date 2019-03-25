كيف تستفيد أوبر من الاستحواذ على شركة كريم؟

مع ترقب الإعلان عن إتمام صفقة استحواذ أوبر على شركة كريم، تتجه الأنظار إلى 3 شركات سعودية مدرجة من المنتظر أن تستفيد من هذه الصفقة.

وتمتلك شركة المملكة القابضة السعودية حصة بنحو 7%، في شركة كريم، فيما تمتلك شركة الاتصالات السعودية 10%.

أما مجموعة الطيار للسفر القابضة الموقوفة اليوم عن التداول بناء على طلبها فتمتلك حصة بنحو 14%، في شركة كريم.

كانت وكالة بلومبرغ قد نقلت عن مصادر مطلعة أن #أوبر_تكنولوجيز ستعلن هذا الأسبوع عن خطط للاستحواذ على منافستها #كريم_نتوركس التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وبحسب وثيقة شروط قالت بلومبرغ إنها اطلعت عليها، ستدفع أوبر 1.4 مليار دولار نقدا، و1.7 مليار دولار في صورة أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم في أوبر بسعر يعادل 55 دولارا للسهم.

وأحجمت #كريم عن التعليق، بينما لم ترد أوبر حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب.

وتستعد أوبر لطرح عام أولي، وأشار المصرفيون الذين يتولون إدارة الطرح إلى أن قيمة الشركة قد تصل إلى 120 مليار دولار.