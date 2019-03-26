البحرين مستعدة لخدمات اتصالات الجيل الخامس

أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال بن أحمد محمد، إتمام بلاده كافة الاستعدادات لبدء تشغيل شبكات الجيل الخامس 5G متوقعاً أن يبدأ التشغيل التجاري للخدمة في يونيو المقبل.

وأوضح الوزير البحريني في مقابلة مع "العربية" أن #البحرين بذلك ستصبح بين أولى دول العالم التي توفر الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس، مؤكداً أن التجارب التشغيلية ستجري بحلول منتصف أبريل المقبل من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أن المشغلين التجاريين الشركات الثلاث " #بتلكو و #فيفا و #زين " سيبدأوون في تقديم الخدمات التجارية التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس، بمجرد توفر الأجهزة والتجهيزات التقنية المتصلة بها لدى المستهلكين المرتقب في شهر يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو سوق خدمات الجيل الخامس العالمي من 60 مليار دولار في 2020 إلى حوالي 125 مليار دولار خلال 5 سنوات.