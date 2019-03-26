ماذا تعرف عن بطاقات آبل الإئتمانية؟

أعلنت آبل، الاثنين، عن بطاقتها الائتمانية Apple Card بالتعاون مع بنك غولدمان ساكس Goldman Sachs.

ويعد حل الدفع الجديد بتحسين تجربة بطاقة الائتمان من خلال تقديم قائمة أكثر شفافية من المعاملات منظمة بطريقة سهلة القراءة، مع طريقة أكثر مرونة في إجراء الدفعات على الأرصدة المستحقة.

وتم تصميم بطاقة آبل الجديدة Apple Card لتكملة خيارات الدفع الحالية التي تحمل علامتها التجارية، إلى جانب استبدال بطاقات الائتمان الأخرى التي قد تكون في محفظة المستخدم.

وبالرغم من أن الهدف النهائي هو زيادة حصة آبل من الأموال التي ينفقها مستخدموها، إلا أن مقدمي خدمات الدفع المتنافسين سوف يشعرون بالضيق، إذ تقدم الشركة حوافز لمستخدمي البطاقات الجدد.

ويحصل مستخدمو Apple Card في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة على استرداد نقدي بنسبة 2%، وهي ميزة تدعوها الشركة Daily Cash.