الليرة التركية تهوي مع إجراءات حجب السيولة

هوت #الليرة_التركية بما يصل إلى 5%، أمام الدولار اليوم الخميس مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

واتخذ #البنك_المركزي_التركي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، وقال مصرفيون إنه أخذ خطوة جديدة اليوم، حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30%، من 20%، للمبادلات التي لم تستحق بعد.

ورفع المركزي السقف إلى 20%، من 10%، يوم الاثنين في خطوة تهدف إلى زيادة الاحتياطيات الأجنبية، التي انخفضت بشدة في أول أسبوعين من مارس.

أثارت تلك الانخفاضات تساؤلات حرجة بشأن ميزان المدفوعات التركي وقدرة البلاد على تمديد ديونها الخارجية، وكيف ستسعى للحصول على احتياطيات طارئة إذا اقتضت الضرورة ومن أي جهة.

وضعفت الليرة التركية إلى 5.6465 مقابل الدولار، مقارنة مع 5.33 أمس الأربعاء. وفقدت الليرة التركية 30%، من قيمتها أمام العملة الأميركية العام الماضي.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون أن معدل المقايضة لليلة واحدة في لندن هبط إلى 180%، اليوم بعد أن صعد إلى 1200%، أمس الأربعاء مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق وهو ما قال اقتصاديون إنه مستوى لم يعد يرتكز على التداولات الفعلية.

ومثلت تلك الأسعار عقبة هائلة للمستثمرين الأجانب الراغبين في المراهنة على تراجع الليرة من أجل التحوط أو غلق مراكز، ومن ثم اضطروا إلى بيع حيازاتهم من الأسهم والسندات التركية التي تعرضت لضغوط ضخمة هذا الأسبوع.