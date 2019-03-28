سندات من "أرامكو" الأسبوع المقبل بـ10 مليارات دولار

تخطط #أرامكو السعودية لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار الأسبوع المقبل، بهدف تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في #سابك ، بحسب مصادر لوول ستريت جورنال.

وهذه هي المرة الأولى التي تفتح فيها أرامكو دفاترها أمام المستثمرين.

وستستخدم أرامكو أموال هذه السندات من أجل تسديد الدفعة الأولى من قيمة الاستحواذ على حصة الأغلبية في سابك البالغة قيمتها 69 مليار دولار، مع دفع ما تبقى من قيمة الاستحواذ على أقساط.

ويأتي تحرك أرامكو للاستحواذ على حصة الأغلبية في سابك لتحقيق عدة أهداف، فشركة سابك هي رابع أكبر شركة كيمياويات في العالم، وتقدر قيمتها السوقية بـ370 مليار ريال حسب إغلاق الأمس.

وسيعطي استحواذ أرامكو على حصة 70% من سابك قيمة مضافة لتنويع استثماراتها في قطاعي التكرير و #البتروكيماويات ، كما ستفتح الصفقة أسواقاً جديدة لخام أرامكو، بالإضافة إلى النمو في مجال الكيمياويات الذي تعتبره أرامكو أمرا محوريا لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب.

كما ستعزز الصفقة من قيمة أرامكو السوقية قبل طرحها العام المرتقب.

وتعاون أرامكو وسابك لم يبدأ من هذه الصفقة ولن ينتهي، فعملاقا النفط يعملان على مشروع ضخم بقيمة تبلغ 20 مليار دولار، سيتضمن بناء مجمع لتحويل #النفط_الخام إلى كيمياويات مباشرة دون الحاجة للمرور بمرحلة التكرير.

وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن أرامكو ستبدأ لقاء مستثمري السندات الأسبوع القادم قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية المزمعة، مما سيساعدها على الأرجح في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.

وامتنعت أرامكو عن التعليق، لكنها قالت أمس الأربعاء إنها اتفقت على شراء 70 %، في سابك من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت المصادر إن من المتوقع تسعير الإصدار المزمع في غضون أسبوعين بعد سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري السندات.