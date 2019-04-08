تراجع أسعار العقارات يعزز الطلب عليها

أكد نائب رئيس شركة الغزاوي القابضة، طلال عدنان الغزاوي، أن أسعار العقارات باتت في الوقت الحالي في متناول مختلف شرائح الراغبين بالشراء لمختلف الأغراض السكنية أو الاستثمارية، مشيراً إلى جهود وزارة الإسكان السعودية التي حاولت توفير أكبر قدر متاح من العقارات المناسبة.

جاء ذلك على هامش معرض سيتي سكيب العقاري، الذي عقد في مركز جدة للفعاليات والمنتديات، وشهد اليوم الأخير منه تنظيم ورشة عمل بهدف التواصل مع أبرز المتخصصين في القطاع العقاري من المطورين ومقدمي الخدمات، لمواكبة آخر الاتجاهات في العقارات السعودية والتمكن من اختيار العرض الأنسب.