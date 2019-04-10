أوبر تعتزم جمع 10 مليارات دولار عبر طرح عام أولي

تعتزم شركة أوبر العملاقة لنقل الركاب جمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار من خلال عملية الطرح العام الأولي المُرتقبة لأسهمها في بورصة نيويورك، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ.

ويمكن للمستثمرين إلقاء نظرة أولية على مئات الصفحات من المعلومات التفصيلية حول شركةUber Technologies يوم الخميس، في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وذكرت المصادر، أن الشركة العالمية ستطلق عروض الحصص السوقية للمستثمرين المحتملين هذا الشهر، وستبدأ التداول علناً في شهر مايو المقبل.

يُذكر أنه من المتوقع أن يكون الطرح أكبر اكتتاب عام في الولايات المتحدة هذا العام، ومن بين أكبر 10 اكتتابات في التاريخ.