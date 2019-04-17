12 مليار درهم أرباح متوقعة لـ ENBD في 2019

قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، إن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني جاءت أقوى من التوقعات، مشيرا إلى أن البنك يتحرك في الاتجاه الصحيح منذ أكثر من عامين.

وأضاف أن عملية الاستحواذ على البنك التركي دعمت البنك والسهم بقوة، خاصة وأن عملية الاستحواذ تمت بتخفيضات كبيرة.

ولفت إلى أن السهم سيتلقى دفعة قوية في حال اتخاذ قرار بتفعيل رفع ملكية المستثمرين الأجانب إلى 25%، أو رفعها إلى 40%، لأن الأجانب لا يستطيعون حاليا الدخول بشكل كاف، كما أن سعر سهم البنك يعتبر من أرخص البنوك في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن الربحية المتوقعة للبنك تقدر بـ 12 مليار درهم في 2019.