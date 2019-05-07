المفاوضات مستمرة بين تيريزا ماي وزعيم حزب المعارضة آخر تحديث: الثلاثاء 2 رمضان 1440 هـ - 07 مايو 2019 KSA 15:34 - GMT 12:34 تارخ النشر: الثلاثاء 2 رمضان 1440 هـ - 07 مايو 2019 KSA 15:18 - GMT 12:18 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المفاوضات مستمرة بين تيريزا ماي وزعيم حزب المعارضة PDF اطبع حجم الخط مراسلة "العربية" كارينا كامل تستعرض أبرز الأحداث العالمية لاسيما ملفي بريكست وتعثر المفاوضات التجارية بين أميركا والصين.