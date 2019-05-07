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المفاوضات مستمرة بين تيريزا ماي وزعيم حزب المعارضة

المصدر: العربية.نت
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مراسلة "العربية" كارينا كامل تستعرض أبرز الأحداث العالمية لاسيما ملفي بريكست وتعثر المفاوضات التجارية بين أميركا والصين.

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