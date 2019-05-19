العمران: حالة من التذبذب تنتظر أسواق المنطقة والعالم

رجح محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للدراسات المالية، حدوث تذبذبات في معظم أسواق المنطقة والعالم مع ازدياد حدة التوترات الجيوسياسية والحرب التجارية.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى أن المرحلة أيضاً تطرح فرصاً في سوق السعودية، ستتركز في الأسهم القيادية كالبنوك وشركات البتروكيماويات والاتصالات التي تبقى محل اهتمام الصناديق الأجنبية.

ولفت إلى أن العوامل الأساسية في السوق السعودية تبقى قوية مع قوة الاقتصاد وتماسك أسعار #النفط، إلى جانب الترقية المرتقبة من قبل "إم إس سي آي"، لكن المخاطر الجيوسياسية تلقي بظلالها.