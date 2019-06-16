أسعار شحن النفط من الخليج تتضاعف 6 مرات بعد الهجمات

ذكرت شركات للتأمين البحري أن تكاليف التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفعت بنسبة 10% على الأقل في أعقاب هجمات على ناقلتي نفط في خليج عُمان.

وذكرت شركات للتأمين البحري أن هناك احتمالات لمزيد من الزيادة في التكاليف، إذا تصاعدت التوترات في المنطقة، كما لجأت بعض الشركات المالكة للناقلات إلى تعليق الحجوزات الجديدة إلى الخليج.

واقتربت أسعار الشحن باستخدام الناقلات العملاقة التي تنقل النفط من الخليج إلى آسيا، من أعلى مستوياتها في شهرين يوم الخميس،

عند ثلاثة عشر ألف دولار يومياً، ارتفاعاً من نحو ألفي دولار يوم الأربعاء الذي سبق الهجمات.

وقال المهندس محمد زيتون، رئيس التحالف البحري العالمي ومؤسس شركة زيتون غرين شيبنغ، في مقابلة مع "العربية"، إن الشركات اضطرت لزيادة التأمين البحري بـ10% وهو أمر طبيعي، مشيراً إلى أن هناك إجراءات تتخذ لتقليل المخاطر وضمان الأمن الاقتصادي القومي.

وذكر بأحداث سابقة أثناء حرب الخليج التي استمرت خلالها الصادرات وحركة السفن، نظراً للدور الذي قام به الناقل الوطني.