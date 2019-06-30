لماذا عكست أسواق المنطقة اتجاهها في الربع الثاني؟

قال وائل عبد الرسول، مسؤول الوساطة الدولية في شركة United Securities، إن الربع الأول شهد استقراراً في أسواق المنطقة مع طغيان الأخبار الإيجابية، ما أدى إلى ارتفاعات جيدة في معظمها، أما حالياً فهناك عدة عوامل مؤثرة، منها التوترات الجيوسياسية ودخول فترة الصيف التي تقل فيها أحجام التداولات إلى جانب الحرب التجارية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن التقييمات في بعض أسواق المنطقة كالسوق السعودية، كانت عالية، مما أدى إلى موجات بيع.

وقال إن الفرص ما زالت موجودة خاصة بعد انقضاء الصيف، خاصة مع استمرار عملية ترقية بعض الأسواق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.