2.5 مليار دولار قيمة مشروع حقل "أم لولو" في أبوظبي

أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية عن اكتمال تصنيع أكبر منصة نفط بحرية في العالم، في حقل أم لولو في أبوظبي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المنصة تعتبر آخر منصة في الحقل.

وأوضح المهندس أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، في مقابلة مع "العربية"، أن القيمة الإجمالية لمشروع حقل أم لولو تقدر بنحو 2.5 مليار دولار مقسمة إلى حزمتين، الأولى من 8 منصات لاستلام النفط وتقدر تكلفتها بـ800 مليون دولار، أما الثانية فتتكون من 5 منصات ضخمة لمعالجة النفط والغاز بتكلفة 1.7 مليار دولار.