كيف يؤثر تباين تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج؟

رغم بدء 3 دول خليجية تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلا أنه لا تزال 3 دول أخرى لم تطبق هذه الضريبة.

سلطنة عمان عادت اليوم إلى نفي الأنباء التي نقلتها وكالة رويترز، حيث أشارت إلى وثيقة إصدار سندات سيادية أظهرت أن سلطنة عمان أرجأت خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2021.

فيما أكدت وزارة المالية في سلطنة عمان أنه لا خطط لتأجيل ضريبة القيمة المضافة، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات التشريعية لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

إلا أن وزارة المالية في عمان لم تعلن عن موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

الشريك القائم بالإدارة في مكتب معتوق بسيوني وإبراهيم أحمد إبراهيم، قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن دول الخليج وقعت اتفاقية إطارية في 2016، بتطلبق ضريبة القيمة المضافة في نفس الوقت، فيما كان هناك اتفاق ضمني بأن السعودية والإمارات ستطبقان أولاً هذه الضريبة وهو ما كان بالفعل حتى لقت بهم دولة البحرين خلال 2019.

باقي الدول لم تطبق ضريبة القيمة المضافة، وكان من المفترض أن تبدأ سلطنة عمان تطبيق هذه الضريبة آخر العام الجاري.

إبراهيم أشار إلى أن عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على دول الخليج كافة قد يؤدي لبعض التشوهات وتهريب البضائع من دول لأخرى، خاصة أن الحدود مفتوحة لمواطني هذه الدول.

وقال إن هذا الوضع يفقد الدول التي تطبق ضريبة القيمة المضافة ميزة تنافسية، فعلى سبيل المثال قطاع التجزئة في الإمارات مطبق عليه القيمة المضافة، وكذلك السياحة وأسعار الفنادق، فيما لا تطبقها دول أخرى، وهذا ما يجعل الدول المطبقة للضريبة أقل تنافسية من الدول الأخرى.

ولفت إبراهيم إلى أن هذا الوضع يؤدي إلى تشوهات اقتصادية ونقل أو تهريب البضائع من دولة لأخرى.

وحول حالة سلطنة عمان قال إبراهيم إنها تعاني من مستويات عجز مرتفعة ونسب بطالة ترتفع بين عام وآخر، كما أن لديها ضريبة على الشركات بنسب تتراوح بين 12 إلى 15% كما طبقوا مؤخراً الضريبة الانتقائية، وهم يأخذون بعين الاعتبار حالة المستهلك وقدرته على تحمل أعباء جديدة.