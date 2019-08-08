أهم 10 حقائق عن اقتصاد الهند

جاء اقتصاد الهند في المرتبة السابعة كأكبر اقتصاد في العالم في 2018.

توقعات باحتلاله المركز الخامس العام المقبل بتجاوزه فرنسا وبريطانيا.

الناتج القومي الهندي 2.7 تريليون دولار في 2018.

الهند تمتلك أسرعنمو اقتصادي في العالم

نمو الاقتصاد الهندي 6 أضعاف خلال الـ 20 عاما الماضية

توقعات بنمو الاقتصاد الهندي 7.4% في 2019

الأيدي العاملة في الهند 510 مليون شخص في 2018

قطاع الزراعة في الهند يستحوذ على 50% من القوى العاملة

الهند الأولى في العالم في إنتاج الحليب والثانية في انتاج الفواكة والخضروات

الاحتياطيات الأجنبية الهندية 430 مليار دولار في يونيو 2019