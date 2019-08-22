من هي كريستالينا جورجيفا المرشحة لتولي رئاسة صندوق النقد؟

اختار الاتحاد الأوروبي رسميا الاقتصادية البلغارية كريستالينا جورجيفا للترشح لشغل منصب منصب مدير صندوق النقد الدولي خلفا للفرنسية كريستين لاجارد التي تنحت عن المنصب بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي.

كريستالينا بلغارية الأصل وتشغل منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي، منذ عام 2017.

تخلت بشكل مؤقت مؤقتاً عن مسؤولياتها في البنك بعد أن اختارتها حكومات الاتحاد الأوروبي كمرشح لرئاسة صندوق النقد الدولي.

حصلت جورجيفا البالغة من العمر 66 عاماً على تأييد من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، أمام المرشح الهولندي يروين ديسلبلوم.

شغلت كريستالينا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة شؤون الموازنة والإدارة بين عامي 2014 و2016 .

في عام 2016، كانت مرشحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها خسرت أمام البرتغالي، أنطونيو جوتيريش.