دونالد ترمب: الصين طلبت العودة إلى طاولة المفاوضات

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستستأنف "قريباً جداً" المفاوضات التجارية مع الصين، بعد تصعيد جديد في التوتر في الأيام الأخيرة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وقال ترمب، على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس في جنوب غربي فرنسا " اتصلت الصين الليلة الماضية.. قالت لنعد إلى طاولة المفاوضات، إذاً سنبدأ التفاوض من جديد قريباً جداً"، مؤكداً "أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق".

ورحب ترمب بهذه الأنباء التي وصفها بأنها تطور إيجابي جدا للعالم.

من جهة أخرى، أشاد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ووصفه بأنه زعيم عظيم، قائلا إنه يرحب برغبته في إبرام اتفاق وتهدئة الموقف.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي على خلفية ما صرح به ليو هي، نائب رئيس وزراء الصين، اليوم الاثنين، بأن بكين مستعدة لحل خلافها التجاري مع الولايات المتحدة من خلال المفاوضات الهادئة، وإنها تعارض بشدة تصعيد الصراع، وذلك حسبما ذكرت صحيفة تدعمها الحكومة.

وقالت صحيفة "تشونغتشينغ مورننغ بوست" إن لي، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، أدلى بهذه التصريحات خلال مؤتمر تكنولوجي في تشونغتشينغ بجنوب غربي الصين.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 5% على بعض من سلع صينية تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار، في أحدث خطوة أعلنت بعد ساعات من كشف الصين النقاب عن فرض تعريفات على منتجات أميركية تبلغ قيمتها 75 مليار دولار كإجراء انتقامي.