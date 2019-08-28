هذه العوامل تؤثر على قطاعي البتروكماويات والبنوك بالسعودية

في تعليقه على أداء سوق الأسهم السعودية اليوم قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة محمد علي ياسين، إن السوق جذبت أمس نحو 15 مليار دولار من الصندايق غير النشطة، إلا ألأن أداء المؤشر خلال الجلسة كان مخيب للتوقعات.

وأشار ياسين إلى أن في حال نجحت الشركات أن تبرر مكررات ربحيتها عبر نتائج جيدة فإن الحركة ستكون إيجابية.

وأوضح ياسية أنه بمقارنة سوق السعودية بالأسواق الناشئة سنجد أن تقييم السوق السعودية أعلى من معدل الأسواق الناشئة، إلا أنه من المتوقع عدم حدوث تراجعات كبيرة بالسوق.

ولفت إلى أن قطاعي البتروكيماويات والبنوك يتأثران بتراجع النفط وخفض الفائدة، ولذلك يجب أن يكون دخول السوق بانتقائية.