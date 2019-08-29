هيئة الترفيه: تسهيل إجراءات الترخيص لزيادة الطلب

أكد سلطان الفقير المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالهيئة العامة للترفيه في مقابلة مع قناة "العربية" على أهمية تسهيل إصدار التراخيص للاستثمار في قطاع الترفيه وأن ذلك جاء نتيجة للطلب الكبير على ذلك.

وقال الفقير "وضوح الإجراءات مهم جدا للمستثمرين، حيث نركز على تنمية الاستثمار في القطاع والتركيز على رحلة المستثمر منذ بداية حصوله على الترخيص إلى تقاطعاته مع الجهات الأخرى، ونستهدف أن يتم إصدار بعض التصاريح بشكل فوري خلال 180 ثانية، فقط فيما تصدر الآن خلال يوم أو يومين".

ولفت إلى أن التراخيص تم تبسيطها وأصبح الحصول على الترخيص خلال يوم واحد، من دون زيارة الهيئة، حيث تقبل الطلبات بشكل إلكتروني.