رياض سلامة: سنصدر تعميما بخفض أسعار الفائدة

قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان إنه سيخبر جمعية المصارف أنه سيصدر تعميماً في غضون أيام يتضمن خفض أسعار الفائدة، وذلك بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرغ.

ويهدف سلامة من خلال هذه الخطوة إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني والحد من الزيادة في القروض المشكوك فيها.

وقال حاكم مصرف لبنان إنه يفكر في إصدار تعليمات من شأنها جعل القيود الأخيرة على تحركات رأس المال والتي فرضها المقرضون رسمية، مضيفاً أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة إلى أن يتم تشكيل الحكومة ويعود الوضع المالي والاقتصادي إلى طبيعته.

ومن جهة أخرى، أظهر رياض سلامة أنه تم سحب من مصرف لبنان منذ شهرين وحتى الآن مبالغ قدرها 165 مليار ليرة لبنانية يومياً ما يعادل 109 ملايين دولار، مشيراً إلى أن مصرف لبنان ينتظر وصول دفعة جديدة من الأوراق النقدية بالليرة اللبنانية وذلك في عشرين ديسمبر المقبل.