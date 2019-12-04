لماذا يحقق الإسترليني مكاسب قوية لأعلى مستوى منذ 7 أشهر؟

صعد الجنيه الإسترليني صباح الأربعاء الى أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر ليتجاوز مستوى الـ1.3 دولار أميركي، وهو حاجز نفسي مهم لم يتم تسجيله منذ منتصف شهر مايو الماضي.

وجاء ارتفاع الإسترليني مدفوعاً بموجة التفاؤل التي تشهدها بريطانيا مع اقتراب الانتخابات العامة المقرر أن تجري يوم الـ12 من الشهر الحالي، بحسب ما قال العديد من المحللين، حيث تشير حدث استطلاعات الرأي إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز في الانتخابات القادمة بفارق أكبر من التوقعات السابقة، ما يعني أنه سينجح في الخروج من أزمة "بريكسيت".

وارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.3% صباح الأربعاء متجاوزاً مستوى الـ1.3 دولار أميركي، كما ارتفع أيضا أمام اليورو الأوروبي بنفس النسبة ليصل الى مستوى 1.17 يورو وهو أعلى مستوى له منذ مارس الماضي، أي منذ أكثر من تسعة شهور.

وقال كبير محللي السوق في (CMC) تشيف هوسين في تصريحات صحفية إن الاسترليني يرتفع متأثراً باستطلاع الرأي الذي نشرته جريدة "الصن" واسعة الانتشار والذي أظهر بأن زعيم المحافظين بوريس جونسون يتقدم على زعيم "العمال" جيرمي كوربن بفارق 12 نقطة.

وكان استطلاع رأي آخر منفصل أجرته "يوغوف" ونشرت نتائجه مساء الثلاثاء قد أظهر أيضا تقدم جونسون على منافسه كوربن بواقع تسعة نقاط.

وقالت المحللة المالية في "ماف جلوبال فوريكس" ماري أندرو فونغيرن إن "الوقت ينفد أمام حزب العمال وتتسع الهوة أكثر فأكثر بينه وبين حزب المحافظين، وعلى خلفية ذلك فان الجنيه الاسترليني يصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين".

يشار الى أن الانتخابات القادمة هي ثالث انتخابات عامة تجري في بريطانيا منذ العام 2015، وهي انتخابات مبكرة تجري بسبب الأزمة السياسية التي تسبب بها قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي لم تتمكن الحكومة من تنفيذه حتى الان رغم مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على اتخاذه.

مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group، رائد الخضر للحديث عن أداء أسواق العملات.