قيمة "أرامكو" السوقية تتجاوز تريليوني دولار في ثاني جلسة

استغرقت شركة أرامكو أقل من جلستين لتقفز قيمتها السوقية فوق مستوى التريليوني دولار مؤكدة مكانتها كأكثر شركة قيمة في العالم من دون منازع.

وسجل سهم أرامكو قفزات متتالية منذ إدراجه في السوق السعودية تداول الأربعاء.

ومع صعوده، ارتفعت القيمة السوقية لأرامكو في اليوم الأول إلى 7.04 تريليون ريال أي 1.88 تريليون مليار دولار، قبل أن تلامس حاجز الـ2 تريليون دولار مع مكاسب اليوم.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن سهم أرامكو السعودية قفز 10% عند فتح السوق اليوم الخميس إلى 38.7 ريال، مما ينطوي على قيمة سوقية عند تريليوني دولار، قبل أن ينزل في التعاملات المبكرة.

وجرى تداول أسهم شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة عند نحو 37 ريالا، بارتفاع نسبته 5.5%، عن إغلاق أمس الأربعاء.

وبعد أقل من ساعتين من بدء التداولات قفزت قيمة التداول على السهم إلى 11 مليار ريال.