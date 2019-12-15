الصين تتوج اتفاق تجارة أولياً مع واشنطن بتعليق الرسوم

بعد 21 شهرا على انطلاق الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاق "المرحلة الأولى" مع الصين لكنه لن يوقع قبل يناير المقبل.

وبموجب الاتفاق، ستعلق الصين تطبيق رسوم إضافية على بعض الواردات الأميركية كان من المفترض أن تبدأ اليوم، إذ ستعلق فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 25%، على السيارات وبـ5%، على قطع الغيار الأميركية.

وأوضحت الصين أنها ستواصل تعليق الرسوم الجمركية على نحو 126 مليار دولار من المنتجات الأميركية، إضافة إلى تعهدها بزيادة مشترياتها الزراعية من الولايات المتحدة بما يصل إلى 50 مليار دولار سنويا.

كما وافقت بكين على استيراد سلع وخدمات أميركية إضافية تساوي 200 مليار دولار على الأقل خلال العامين المقبلين.

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة أنها ستخفض رسوما بنسبة 15%، إلى النصف على 120 مليار دولار من الواردات الصينية ولكنها ستبقي التعريفات التي تبلغ 25%، على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

كما أجلت الولايات المتحدة تطبيق رسوم جديدة بنسبة 15%، على 160 مليار دولار من المنتجات الصينية كان من المفترض تطبيقها اليوم تشمل الألعاب والهواتف الذكية.

في هذا السياق، أوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض Larry Kudlow أن الولايات المتحدة قد تفرض رسوما جمركية على الصين إذا ظهرت أي نزاعات في تنفيذ اتفاق "المرحلة الأولى".