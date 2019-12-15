سهم "أرامكو" يواصل مكاسبه للجلسة الثالثة

يواصل سهم أرامكو الوافد الجديد لسوق الأسهم السعودية، مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 15% خلال أول جلستين الأسبوع الماضي.

كما شهد السهم تدفق تداولات بنحو 16 مليار ريال، حيث تخطت القيمة السوقية لأرامكو تريليوني دولار في جلسة الخميس.

ويشهد سهم "أرامكو" تذبذباً عالياً، حيث سجل أعلى سعر في جلسة اليوم حتى الآن، 37.40 ريال للسهم وأدنى سعر 36.80 بفارق 60 هللة.

وتسجل قيم التداولات على سهم "أرامكو" حوالي 2.6 مليار ريال حتى ساعة 03:08 بتوقيت دبي. وسيتم احتساب سهم أرامكو ضمن مؤشر السوق السعودية "تاسي" ابتداء من جلسة الأربعاء. بينما ستعلن فوتسي وMSCI عن انضمام أرامكو لمؤشرات الأسواق الناشئة هذا الشهر.

وكان رئيس "أرامكو" وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، قال في مقابلة مع قناة "العربية" الخميس الماضي إن المستثمرين سيشاركون دون أي شك في بناء مستقبل "أرامكو" على المدى الطويل.

وأكد الناصر التزام الشركة باستراتيجيتها من ناحية الاستثمارات. وقال الناصر إن "نتائج الطرح في اليوم الأول كانت جيدة ومبشرة، ولا شك في أن المستثمرين سيشاركون في بناء الشركة ومستقبلها، وستظل أرمكو على استراتيجيتها من ناحية استثماراتها في الداخل والخارج وزيادة الربحية".

وأوضح أنه "ما من شك في أن الشركة ستلتزم بـ75 مليار دولار توزيعات خلال السنوات المقبلة كما ستعزز الشركة وجودها في مختلف الأسواق".