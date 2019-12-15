هذا ما تحتاجه شركة الاتحاد العقارية للخروج من أزمتها؟

قال مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن شركة الاتحاد العقارية تعاني نقصا شديدا في السيولة، كما أن عملياتهم التشغيلية تواجه صعوبات.

وأضاف أن هذه الأوضاع انعكست على السهم الذي عانى بشدة في الفترة الماضية، بعد تكبد الشركة خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن شركة الاتحاد العقارية تركز على إدارة الأصول والتأجير، ومع انخفاض القيمة الإيجارية هبطت مداخيلها بنسبة كبيرة، كما أن تغيير مجلس الإدارة الجديد دخل قبل عام ونصف ولم نر هذا التحسن.

ولفت إلى أن الشركة بحاجة لخطة واضحة يجري تنفيذها بدقة.