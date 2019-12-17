عودة السيولة القوية لتداولات الأسهم الإماراتية

أكدت مديرة قسم المؤسسات في ضمان للأوراق المالية، ماري سالم، أن النشاط الإيجابي للمستثمرين في أسواق الأسهم الإماراتية، لا يمكن تلخيصه بسبب واحد، موضحة أن العديد من المتداولين يقتنصون الفرص مع نتائج نهاية العام الحالي.

وقالت سالم في مقابلة مع "العربية" إن المستثمرين في المنطقة بعد الانتهاء من اكتتاب أرامكو السعودية، أصبحت لديهم الفرصة متاحة للعودة إلى ضخ السيولة في الأسواق المحلية.

وأشارت إلى تأثير العوامل الجيوسياسية على أسواق الأسهم، بجانب تأثير غير إيجابي للقطاع العقاري على أسواق الأسهم في العام الماضي.

كما أشارت إلى اندماجات واستحواذات وقرارات حكومية كانت تتجه باتجاه تحريك أسواق الأسهم، و"ليس لدينا انعكاس سلبي في الفترة الماضية، وهذا يعزز آمال العام المقبل، بناء على التفاؤل بإكسبو دبي 2020 إضافة إلى اندماجات مهمة، منحت إيجابية بخاصة في القطاع المصرفي".