STC القصة كاملة.. وثائقي من إنتاج "العربية"

كان 21 أبريل عام 1998، يوما مفصليا لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في السعودية، تم حينها تأسيس الاتصالات السعودية كشركة مساهمة وتحويل نشاط الاتصالات بوزارة البرق والبريد والهاتف حينها إلى الشركة.

ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة وصول عملاق الاتصالات السعودي لما هو عليه اليوم، والتي كانت مليئة بالمحطات والتحديات وربما بعض القرارات الخاطئة.

ولكن STC تقف اليوم كإحدى أكثر العلامات التجارية قيمة بين الشركات في المنطقة والأولى بين شركات المملكة.

وتعتبر أكبر شركة للاتصالات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث القيمة السوقية وصنفتها فوربس كواحدة من أفضل 100 شركة رقمية.