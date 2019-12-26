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ما هي توقعات المحللين لأسواق الأسهم العالمية في 2020؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع وليد الحلو رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال، للحديث عن اتجاهات الأسواق العالمية في 2020.

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