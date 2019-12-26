ما هي توقعات المحللين لأسواق الأسهم العالمية في 2020؟ آخر تحديث: الخميس 28 ربيع الثاني 1441 هـ - 26 ديسمبر 2019 KSA 19:10 - GMT 16:10 تارخ النشر: الخميس 28 ربيع الثاني 1441 هـ - 26 ديسمبر 2019 KSA 19:06 - GMT 16:06 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي توقعات المحللين لأسواق الأسهم العالمية في 2020؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع وليد الحلو رئيس أبحاث السوق والتدريب في أمانة كابيتال، للحديث عن اتجاهات الأسواق العالمية في 2020.