عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات غداء عمل

كيف سيتحرك الدولار والإسترليني في 2020؟

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

قال رئيس قسم الأبحاث في شركة "AswagalMal.com"، عبد العظيم الأموي، إن سعر الجنيه الإسترليني في عام 2019، كان مرتبطاً بالمخاطر السياسة.

وأوضح أنه بالرغم من التذبذب الذي شهده الإسترليني خلال العام الجاري، فإنه قد يمر بنفس التذبذب خلال العام المقبل أيضاً، خاصة أن السوق لم يحتسب بعد المخاطر الرئيسية للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020.

وقال إن عام 2019، كان عاما صعبا على الدولار الأميركي أيضا، بسبب تأثير الحرب التجارية، وتخفيض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات، كما تدخل الفيدرالي أيضا في سوق الريبو.

وتوقع الأموي أن يتحسن أداء الدولار خلال العام المقبل، إذ يرى أن العملة الأميركية ستكون بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين أمام التعقيدات التي سيواجهها ملف التجارة مع الصين.

كلمات دالّة

#الدولار, #الجنيه الاسترليني, #2020

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر