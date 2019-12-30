كيف سيتحرك الدولار والإسترليني في 2020؟

قال رئيس قسم الأبحاث في شركة "AswagalMal.com"، عبد العظيم الأموي، إن سعر الجنيه الإسترليني في عام 2019، كان مرتبطاً بالمخاطر السياسة.

وأوضح أنه بالرغم من التذبذب الذي شهده الإسترليني خلال العام الجاري، فإنه قد يمر بنفس التذبذب خلال العام المقبل أيضاً، خاصة أن السوق لم يحتسب بعد المخاطر الرئيسية للخروج من الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020.

وقال إن عام 2019، كان عاما صعبا على الدولار الأميركي أيضا، بسبب تأثير الحرب التجارية، وتخفيض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة 3 مرات، كما تدخل الفيدرالي أيضا في سوق الريبو.

وتوقع الأموي أن يتحسن أداء الدولار خلال العام المقبل، إذ يرى أن العملة الأميركية ستكون بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين أمام التعقيدات التي سيواجهها ملف التجارة مع الصين.