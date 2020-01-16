لبنان: وزير المالية يطلب من "المركزي" إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية

طلب وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، من حاكم المصرف المركزي إرجاء مبادلة مقترحة لسندات دولية مستحقة في 2020، بحسب ما ذكرته مصادر لرويترز.

يأتي ذلك بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من أن عملية المبادلة التي سيحصل بموجبها حائزو الدين المحليون على سندات بآجال أطول، قد تعتبر تعثرا انتقائيا.

وأكد بدوره حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، لرويترز أنه لن يتم المضي قدما في أي مبادلات قبل أن تتخذ الحكومة قرارا بشأنها.

يُشار إلى أن سلامة كان قد طلب صلاحيات إضافية الأسبوع الماضي، قائلا إنه يريد توحيد القيود التي تفرضها البنوك على المودعين.

وذكرت المصادر أن وزارة المالية طلبت من سلامة أن يذكر بشكل محدد الصلاحيات الإضافية التي يطلبها وعلى أي أسس قانونية.