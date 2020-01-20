هل تشهد سوق أبوظبي استحواذا جديدا بالقطاع المصرفي؟

قال المدير الشريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات، وليد الخطيب، إن ارتفاع أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي خلال تداولات اليوم تزامن مع الارتفاع بأسهم بنك أبوظبي الأول.

وأوضح أنه كان هناك أحاديث في أروقة المستثمرين حول إمكانية اندماج البنكين، خاصة في ظل طفرة الاندماجات البنكية التي شاهدتها السوق الإماراتية في العام الماضي، ورغم ذلك نفي مصرف أبوظبي الإسلامي هذه التكهنات.

وأشار، في حديثه مع قناة العربية، إلى أن ارتفاع البنكين قد يشير إلى أن هناك أخبارا قد يتم الإعلان عنها لاحقا. وأكد أن سبب الاندماج قد يعود إلى رغبة بنك أبوظبي الأول في إيجاد نافذة إسلامية مستقلة له، وتخفيض التكاليف ما يؤدي إلى ارتفاع الأرباح.

وأوضح أن من عيوب الاندماجات، هو التأثير السلبي على المستهلك النهائي، إذ إن محدودية المصارف تنعكس على محدودية الخيارات المتاحة أمامه.