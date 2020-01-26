عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق الفيديوهات غداء عمل

5 صفقات بالقطاع المصرفي المصري منذ 2011

المصدر: دبي - العربية.نت
رابط مختصر

شهد القطاع المصرفي المصري نحو 5 صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها في عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك بي إن بي باريبا بقيمة 500 مليون دولار، كما شهد هذا العام بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني بقيمة 2.55 مليار دولار عام 2013.

في عام 2015، استحوذ بنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر بقيمة 70 مليون دولار، وفي العام نفسه، قام البنك التجاري الدولي بالاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لسيتي بنك في مصر.

واستحوذ البنك العربي الإفريقي الدولي على محفظتي القروض والودائع لبنك "سكوشيا" الكندي، بقيمة مليار جنيه.

كلمات دالّة

#قطاع مصرفي, #مصر, #استحواذات, #بنوك, #صفقات

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر