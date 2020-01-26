5 صفقات بالقطاع المصرفي المصري منذ 2011

شهد القطاع المصرفي المصري نحو 5 صفقات استحواذ منذ عام 2011، كان أبرزها في عام 2013، عندما استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك بي إن بي باريبا بقيمة 500 مليون دولار، كما شهد هذا العام بيع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني بقيمة 2.55 مليار دولار عام 2013.

في عام 2015، استحوذ بنك الأهلي الكويتي على بنك بيريوس مصر بقيمة 70 مليون دولار، وفي العام نفسه، قام البنك التجاري الدولي بالاستحواذ على محفظة التجزئة التابعة لسيتي بنك في مصر.

واستحوذ البنك العربي الإفريقي الدولي على محفظتي القروض والودائع لبنك "سكوشيا" الكندي، بقيمة مليار جنيه.