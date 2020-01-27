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لماذا انضمت الرياض إلى أكثر المدن حيوية في العالم؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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قالت رئيس قسم البحوث لدى JLL الشرق الأوسط، دانا سلباق، في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الاثنين، إن المعايير التي جرى تبنيها لتصنيف أكثر المدن حيوية على مستوى العالم، هي استدامة العقارات، والحيوية، والتكنولوجيا، وأيضاً العوامل الجغرافية والتركيبة السكانية.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف عدد السكان في الرياض ودبي بين سن 20 و40 سنة، وهما الفئة الأكثر حيوية في المجتمع.

وأظهر تقرير صدر عن شركة "جي إل إل" مطلع الأسبوع الجاري، عن نتائج مؤشر "زخم المدن لعام 2020" والذي انضمت إليه مدينتا الرياض ودبي ضمن أكثر 20 مدينة حيوية في العالم.

كلمات دالّة

#الرياض, #حيوية, #زخم المدن, #دبي, #عقارات

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