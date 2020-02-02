هل وصلت موجة ارتفاع الأسهم المصرفية بالإمارات لنهايتها؟ آخر تحديث: الأحد 7 جمادي الثاني 1441 هـ - 02 فبراير 2020 KSA 14:48 - GMT 11:48 تارخ النشر: الأحد 7 جمادي الثاني 1441 هـ - 02 فبراير 2020 KSA 14:44 - GMT 11:44 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل وصلت موجة ارتفاع الأسهم المصرفية بالإمارات لنهايتها؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.