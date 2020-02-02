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هل وصلت موجة ارتفاع الأسهم المصرفية بالإمارات لنهايتها؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع وليد الخطيب مدير شريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.

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