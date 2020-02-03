ما الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية لحماية النظام المالي؟

هوت الأسهم الصينية اليوم بأكبر نسبة منذ عام 2015 في مستهل أول جلسة تداول بعد عطلة رأس السنة القمرية والأولى منذ إعلان الصين حجرا صحيا على مدينة ووهان في 24 يناير.

وبلغت خسائر مؤشر شانغهاي المجمع ثمانية وسبعة أعشار في المئة مطلع الجلسة، فيما وصلت تراجعات مؤشر شانغهاي شنزن "CSI 300" إلى 9%.

وكشفت الصين عن مجموعة إجراءات لضمان استقرار نظامها المالي البالغة قيمته 540 تريليون دولار، إذ أعلن البنك المركزي الصيني يوم الأحد أنه سيوفر 174 مليار دولار لأسواق المال يوم الاثنين، بالإضافة إلى خفضه أسعار فائدة الإقراض بعشر نقاط أساس.