"مبادلة" تدرس شراء أصول الرعاية الصحية التابعة لجدوى في الإمارات

قالت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر لها، إن شركة "مبادلة للاستثمار" الإماراتية تجري مفاوضات لشراء أصول الرعاية الصحية التي تمتلكها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية في الإمارات.

وأضافت المصادر أن شركة "مبادلة للاستثمار" تعمل مع بنك "روتشايلد آند كو" بغرض هيكلة الصفقة المحتملة مع "جدوى للاستثمار".

وذكرت الوكالة أنه من غير الواضح بعد أي الأصول تحديداً التي ستندرج ضمن الصفقة المحتملة.

وتمتلك "جدوى" حصة تبلغ نسبتها 42% في "الشرقية المتحدة للخدمات الطبية" في أبوظبي.

وكانت "جدوى" استحوذت خلال العام الماضي على حصة مسيطرة في "المهيدب لطب الأسنان" بالسعودية، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون درهم.