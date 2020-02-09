كيف يرى المحللون نتائج DXB إنترتينمنتس؟

قال رئيس قسم الأسهم في بنك رسملة الاستثماري المحدود علي تقي، إن شركة دي إكس بي إنترتينمنتس لا تزال في وضعية خسائر وإن التحول للربحية أمر ليس سهلا مع التحول في الدول المجاورة خاصة السعودية.

وأضاف تقي أنه مع ابتعاد الناس عن الازدحام فقد نرى تراجعا في أرقام الزائرين وبالتالي سيتأثر أداؤها في الربع الأول.

كانت خسائر شركة DXB Entertainments الفصلية قد تراجعت بـ 46% في الربع الأخير من العام الماضي إلى 138 مليون درهم.

وجاءت الخسائر أقل من متوسط التوقعات البالغة 145 مليون درهم.

وحققت الشركة أول أرباح فصلية في تاريخها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك، بواقع مليوني درهم، علما بأن الشركة كانت قد أعلنت أن هدفها تحقيق نقطة التعادل في الأرباح خلال النصف الثاني من عام 2020.

وخفضت الشركة الخسائر السنوية 15% في 2019، إلى 855 مليون درهم.