لماذا هبط سهم دي إكس بي انترتينمنتس 3% عقب صعود 12%؟

قال وليد الخطيب مدير شريك في غلوبال لتداول الأسهم والسندات في حديثه مع قناة العربية، إن نتائج العربية للطيران جاءت فوق مستوى التوقعات.

وأوضح أنه إذا ما جرى استبعاد المخصصات التي اقتطعتها الشركة خلال عام 2018، والتي أدت إلى ظهور خسائر في القوائم المالية للشركة، ستكون الشركة قد حققت نموا قدره 100%.

وأوضح أن الشركة استفادت من انخفاض أسعار الوقود خلال الربع الأخير من العام الماضي، ونسبة الإشغال بها ارتفع، وزادت أعداد المسافرين.

وأشار إلى أن تراجع سهم دي إكس بي انترتينمنتس كان سببه الخسائر التي حققتها الشركة والبالغة 138 مليون ردهم في الربع الرابع، مشيرا إلى أن هناك ارتباكا أصاب المستثمرين خاصة بعد أن أعلنت الصحف المحلية أن الشركة حققت أرباحا، وهو ما أدى إلى ارتفاع السهم 12%، لكن قوائمها المالية أظهرت أنها حققت خسائر.