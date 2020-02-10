مستقبل النفط سيتأثر بالتطورات التكنولوجية والوعي حيال التغير المناخي

أثار تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ضجة بتوقعه احتمال تآكل ثروات دول الخليج خلال خمسة عشر عاما في حال لم تطبق إصلاحات مالية.

واستندت توقعات الصندوق إلى فرضيات تتعلق بالطلب العالمي على النفط لا تحظى بإجماع بين الخبراء.

والتطورات التكنولوجية والوعي المتزايد حيال التغير المناخي، عاملان سيطبعان مستقبل القطاع النفطي، بحسب تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي.

فتطورات التكنولوجيا ساهمت خلال السنوات الماضية في نمو هائل لإنتاج النفط الصخري، الذي جعل من الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم.

وساعدت التكنولوجيا الحديثة في رفع إنتاجية الآبار التقليدية وخفضت تكلفة التنقيب عن النفط، لكن ترافق ذلك مع مناشدة لحماية البيئة، الأمر الذي بدأ يدفع كثيرين لإيجاد بدائل للنفط صديقة للبيئة، وهو نهج سيتواصل بحسب الصندوق.