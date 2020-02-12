كيف تتأثر مصارف لبنان في حال تعثر سداد ديون مارس؟

قال خبير إدارة المخاطر المصرفية والأستاذ الجامعي، محمد فحيلي، إن هناك فرقا بين عدم الدفع مع إعادة هيكلة الدين، والتخلف عن السداد.

وأوضح أنه في حال عدم دفع الدين ضمن برنامج لإعادة هيكلة الدين ستكون له تداعيات إيجابية. ولكن عدم الدفع دون وجود برنامج لإعادة الهيكلة، سيؤدي إلى هبوط التصنيف الائتماني، وهو سقف التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية والمصرفية في لبنان.

وتابع: "اليوم المصارف في لبنان تستطيع فتح اعتمادات وتستطيع تمويل جزئيا التجارة الدولية. ولو صار هناك تخلف ستتأثر علاقة المصارف التجارية اللبنانية سلبا مع المصارف المراسلة الخارجية".