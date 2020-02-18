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كيف سيؤثر خروج " موانئ دبي " من ناسداك على الأسهم الإماراتية؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار علي العدو، إن خروج موانئ دبي العالمية من ناسداك دبي ليس خبرا جيدا.

وقال في حديثه مع "العربية"، إن هذا الأمر سيؤثر على التنوع بالقطاعات في أسواق المال الإماراتية، كما أنه سيؤثر على حجم سوق الإمارات في إم اس سي أي للأسواق الناشئة.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، قال العدو، إنه كانت أفضل بعض الشيء من التوقعات، ومن المتوقع أن تتحسن الإيرادات التشغيلية للشركة مع معرض إكسبو 2020، كما أن الإدارة الجديدة سيكون لها دور كبير في نتائج أعمال الشركة بناء على الاستراتيجية التي سيتم وضعها.

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