مديرة صندوق النقد: اتفاق أميركا والصين مجرد "هدنة" وليس سلاماً

شددت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في مقابلة مع قناة "العربية"، على أهمية إصلاح قطاع التجارة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات متعددة الأطراف تصب في مصلحة الاقتصاد أكثر من الاتفاقيات الثنائية.

وقالت "التجارة مهمة للنمو والوظائف وتقليل الفقر، ولذلك من المهم جدا الحفاظ على فوائد التجارة. مع ذلك يجب الإقرار بأنه في الاقتصادات المتقدمة خصوصا لن تحصل الجهات كافة على الفوائد نفسها، هذا خلق بعض القلق في ما يتعلق بالتطورات التكنولوجية والتجارة. الضغوط لإصلاح قطاع التجارة مهمة جدا، لا نريد تدمير قطاع التجارة بل إصلاحه".

ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي يطالب بحل الخلافات وإصلاح قطاع التجارة بما يشمل الخدمات والتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية لنمضي قدما وليس إلى الوراء، حيث يرحب الصندوق بتراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولكن هذه هدنة وليست سلاما. نريد السلام لقطاع التجارة. كما نفضل الاتفاقيات متعددة الأطراف وليس فقط الاتفاقيات التجارية الثنائية لأنها أكثر فعالية للجميع.