الخليفي: القطاع غير النفطي يدعم ارتفاع النمو الاقتصادي في 2020

توقع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي أن يرتفع النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.

جاءت تصريحات الخليفي على هامش اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين.

وأضاف الخليفي أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا والذي أدى إلى مخاوف تتعلق بالنمو الاقتصادي العالمي.

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي قال الخليفي إنه يشهد العديد من التحديات في الآونة الأخيرة جراء عدم اليقين في التجارة العالمية والعوامل الجيوسياسية والاضطرابات الاجتماعية في بعض أنحاء العالم، بما فيها هذه المنطقة، إضافة إلى التحديات الهيكلية المستمرة في العديد من الدول.

وأوضح الخليفي أنه لم يكن من غير المتوقع أن نرى تباطؤ النمو العالمي في عام 2019، حيث سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي أدنى نتيجة له منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال محافظ مؤسسة النقد إن الاتفاقية التجارية للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الأكثر تنظيمًا ساعدت في استقرار ثقة الأعمال، ونظرًا لزيادة التضخم بشكل طفيف والإبقاء على معدلات البطالة كما هي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فقد تمكنت البنوك المركزية من تيسير سياستها في عام 2019، وأدت الزيادة التي تلت ذلك في أسعار الأصول المالية إلى مزيد من التكيُّف في الظروف المالية، كما أدت إلى تجدد تدفقات رأس المال باتجاه الأسواق الناشئة، مما أدى بدوره إلى ظروف مالية أكثر دعمًا في العديد من هذه البلدان.