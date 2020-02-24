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Equiti Group: قد نحتاج تخفيضات إضافية للنفط مع تفشي كورونا

المصدر: العربية.نت
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قال رئيس قسم الأبحاث في Equiti Group رائد الخضر، إن الأسواق شهدت توجها حادا جدا نحو الملاذات الآمنة في تعاملات اليوم الاثنين، حيث ابتعد المستثمرون عن أسواق المال.

وأضاف أن الأسواق تظهر البعد العالمي والمخاوف من عدم القدرة على السيطرة على تفشي فيروس كورونا، وأن ينتشر الضرر السلبي، ليطال الدول التي لم تتأثر لحد الآن والتي تعتبر بعيدة عن الفيروس.

وأشار إلى أن أسعار النفط تحاول التماسك، إلا أن المتضرر مما يجري هو الطلب على النفط، حيث لا يمثل العرض أي مشكلة.

وأوضح أن الآفاق السلبية للطلب تتطلب تدخلات إضافية من أوبك وأوبك بلس، في حال لم يتحسن الطلب على النفط..

كلمات دالّة

#أسعار النفط, #فيروس كورونا

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