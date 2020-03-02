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لماذا رفعت بورصة الكويت خسائرها لـ12% في جلسة واحدة؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، للحديث عن خسائر بورصة الكويت الحادة.

كلمات دالّة

#بورصة الكويت, #عيد الشهري

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