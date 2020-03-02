لماذا رفعت بورصة الكويت خسائرها لـ12% في جلسة واحدة؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:56 - GMT 07:56 تارخ النشر: الأحد 6 رجب 1441 هـ - 01 مارس 2020 KSA 13:39 - GMT 10:39 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لماذا رفعت بورصة الكويت خسائرها لـ12% في جلسة واحدة؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع عيد الشهري المدير العام لشركة الأجيال القادمة للاستشارات، للحديث عن خسائر بورصة الكويت الحادة. كلمات دالّة #بورصة الكويت, #عيد الشهري