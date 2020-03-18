JLL: كورونا سيوجه ضربة قاسية لقطاع الضيافة

حذر تقرير حديث لشركة JLL من أن فيروس كورونا سيوجه ضربة قاسية لقطاع الضيافة، إضافة إلى عدة قطاعات.

وقال التقرير إن حظر الطيران المؤقت وجه ضربة قاسية لقطاع الضيافة.

وكشفت JLL أن إلغاء المؤتمرات العالمية أثر على نسبة إشغال الفنادق

وتوقع التقرير انخفاض نسبة إشغال الفنادق عالميا 25% على الأقل.

وذكر التقرير أن المسافرين أكثر انتقائية في اختيار وجهاتهم، وأن تداعيات فيروس كورونا على قطاع الضيافة يعتمد على فترة استمراره، رغم استفادة القطاع من السياحة الداخلية.

وأوضح التقرير أن نيويورك وباريس أكثر الوجهات العالمية تأثرا بالفيروس.

وكشفت JLL أن تحسن قطاع الضيافة سيكون سريعا باستثناء المدن الموبوءة.