3 محاور رئيسية تناقشها قمة العشرين.. فهل تنقذ العالم؟

قال فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن قمة مجموعة العشرين التي ستعقد اليوم الخميس، تختلف عن سابقتها، إذ إن تركيزها الرئيسي سينصب على صحة الإنسان.

وأشار إلى أن القمة ستتركز على 3 محاور رئيسية، أولهما تمكين الدول من مبدأ التعاون الوثيق والتشديد على تخفيف آثار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أما المحور الثاني، فيتمثل في التعاون مع منظمة الصحة العالمية لمراقبة تفشي الفيروس ومشاركة المعلومات وتشجيع التدابير الوقائية.

وأوضح أن المحور الثالث يتمثل في ملف الأثر الاقتصادي، وهو من أهم الأسباب التي ستؤدي إلى كساد كبير في المستقبل إذا لم يتم في الاجتماع اليوم إيجاد حل.

وأشار في هذا الصدد إلى أن مدير عام منظمة الصحة العالمية، يطالب بأن يكون لديه تريليون دولار لمواجهة الفيروس على مستوى موحد دوليا.