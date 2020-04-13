السعودية: سببان وراء حجب التوزيعات وتراجع الأسهم

قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، إن اتجاه بعض الشركات إلى عدم توزيع أرباح نقدية على مساهميها، أمر طبيعي في ظل الظرف الراهن الذي يحتم عليها الاحتفاظ بالسيولة.

وأضاف، في تصريحات للعربية، أن الضبابية مازالت مسيطرة على الشركات، إذ أعلنت عدة شركات بسوق الأسهم السعودية عن توقعات بتأثرها من الإجراءات الاحترازية لكنها لم تستطع تحديد التأثير الفعلي على الإيرادات والأرباح.

وعن أسباب عدم استجابة الأسهم السعودية لاتفاق أوبك بلس لإنتاج النفط، قال العمران إن السوق السعودي ربح 1100 نقطة خلال 3 أسابيع، ومن الطبيعي أن يجني الأرباح حاليا.

وأشار إلى أن عمليات جني الأرباح التي تحدث في السوق خلال الوقت الحالي طبيعية، مدللا على ذلك أن انخفاض السوق جاء مصحوبا بقيم تداولات منخفضة.