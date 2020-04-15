تعرف على أبرز القطاعات تأثراً بكورونا في الإمارات

توقع محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في الظبي كابيتال المحدودة، أن يكون القطاع المصرفي من أكثر القطاعات تأثرا من الأزمة الحالية في الإمارات.

وقال إن انخفاض أسعار البترول، وتخفيض الفائدة، وانخفاض النشاط الاقتصادي، مع إطلاق حزم التحفيز التي جاءت على حساب المصارف، ستؤدي إلى تراجع أرباح القطاع العام الجاري.

وتابع: "إذا ما تمت السيطرة على الفيروس في النصف الأول، فإن أرباح البنوك قد تتراجع من 20 إلى 30% خلال عام 2020".

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات قد يشهد نموا في الأرباح خلال العام الجاري، نتيجة تزايد الطلب على الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات بالتزامن مع الأزمة.